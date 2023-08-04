15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Otomobil ve Minibüs Şoförü Arasında Tartışma

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalıştı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil sürücüsü ile servis minibüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalıştı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçiş istikametinde yaşandı. Köprüde ilerleyen otomobilin sürücüsü ile servis minibüsünün şoförü arasında kavga çıktı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sağ şeritten en sol şeride geçen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp önüne aldığı minibüse selektör yakarak yanaştığı görülüyor. Ardından otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalışıyor. Bir süre sonra minibüs sürücüsü hızını yavaşlatıp en sağ şeride geçiyor.