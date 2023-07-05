15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Köprüden Anadolu Yakası yönüne seyir halindeki motosiklet sürücüsü Emin Arslan, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Arslan hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Köprüden Anadolu Yakası yönüne seyir halindeki Emin Arslan'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.