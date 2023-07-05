15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Olayı haber alıp gelen motosiklet sürücüsünün yakınları gözyaşlarına boğulurken kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09: 00 sıralarında Altunizade istikametinde meydana geldi. Kadıköy'de bakkal dükkanı işleten Emin Arslan (53) iş yerini açmak için motosikletiyle yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen Emin Arslan bilinmeyen nedenle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. haber'>Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri inceleme yaparken, kazayı haber alıp olay yerine gelen Emin Arslan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Anadolu yakasına geçişte trafik yoğunluğu oluşurken, motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Emin Arslan'ın cenazesi, cenaze aracına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.