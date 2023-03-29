15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsün arızalanarak yolda kalması nedeniyle Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsün arızalanarak yolda kalması nedeniyle Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Söğütlüçeşme- Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı. Araçtan indirilerek köprüde bir süre bekletilen yolcular arkadan gelen metrobüse alındı.
Arızalan araç da köprüden kaldırıldı.
Metrobüs arızası nedeniyle köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Güncel