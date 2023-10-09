15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir aracın camını yumruklayan sürücüye para cezası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir aracın camını yumrukladığı gerekçesiyle yakalanan sürücüye 1308 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, köprüde bir sürücünün aracından inerek başka aracın camını yumrukladığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araç plakasından kimliği tespit edilen G.C. polis ekiplerince yakalandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Köprü üzerinde duraklama ihlali" maddesinden 436 lira, "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddesinden 436 lira ve "Zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden 436 lira olmak üzere, toplam 1308 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan G.Ç, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesine istinaden gerekli adli işlemlerin yapılması için Çengelköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.