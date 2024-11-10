Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde polis ekipleri tarafından trafik durduruldu. Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi. Vatandaşlar ve polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.

'GÜZEL BİR ANIYDI'

Ailesiyle köprüden geçtiği sırada saygı duruşunda duran Erdem Işık, "Kızımızda saygı duruşunda bulundu. İlk 10 Kasım'ı olsun dedik. Atamızı andık. Aracımızdan indik. Güzel bir anıydı. O da öğrenecek. Atasını anacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.