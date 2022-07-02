İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KABOTAJ BAYRAMI NEDENİYLE IŞIKLANDIRILDI İSTANBUL'UN simge köprülerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı. İSTANBUL'UN simge köprülerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' dolayısıyla ışıklandırıldı. Köprü, mavi ve kırmızı renklere büründü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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