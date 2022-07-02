İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KABOTAJ BAYRAMI NEDENİYLE IŞIKLANDIRILDI - Haberler

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İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KABOTAJ BAYRAMI NEDENİYLE IŞIKLANDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'UN simge köprülerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı.

İSTANBUL'UN simge köprülerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kabotaj Bayramı nedeniyle ışıklandırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' dolayısıyla ışıklandırıldı. Köprü, mavi ve kırmızı renklere büründü.

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