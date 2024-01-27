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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş katılımında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz İtfaiye Ankara Trafik Güncel Haberler

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