15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Şehitler Dualarla Anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitler dualarla anıldı. Anıtı ziyaret eden vatandaşlar ve şehit yakınları dualar etti, selalar okundu. Ayrıca, anıtı ziyaret edenler arasında yabancı turistler de vardı.