15 Temmuz şehidinin gazi kızı ağlattı

15 TEMMUZ'da şehit olan babası Hasan Yılmaz'ın (42) Erzurum'da isminin verildiği okulda düzenlenen anma törenine katılan gazi Birgül Biçinci (22), yaşadıklarını anlatınca katılımcılar ağladı. Biçinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, Kahramankazan'da babasıyla evden çıktığını söyleyerek, "Amacımız Akıncı Üssü'ne giderek bomba yağdıran uçakların uçmasına engel olmaktı. On binlerce insan vardı. Hainler ateş açtılar. Babam elimi tutup beni kendine çekti ve üzerime kapandı. 16 yaşındaydım" dedi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, FETÖ'ye ait el konulan kampüsteki binaların düzenlenmesi sonucu 'Millet Okulları' adı verilen yerleşkede Şehit Murat Ellik İlkokulu, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi ve Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu adıyla okullar açıldı. Babası Hasan Yılmaz'ın adını taşıyan okulda düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programına Ankara'dan annesi Dilek Yılmaz (40), kız kardeşi Rabia Yılmaz (18), eşi Metehan Biçinci (26) ve 2,5 yaşındaki kızı İdil ile katılan Birgül Biçinci duygusal anlar yaşadı. Türkiye'nin en genç kadın gazisi olduğunu söyleyen Biçinci, programda hem ağladı hem de ağlattı. Sahneye eşiyle çıkan Birgül Biçinci'nin anlattıkları, programa katılan ilçe protokolünü, öğretmenleri ve öğrencileri ağlattı. Bu anlarda bazı öğrenciler katılımcılara mendil dağıttı.

Törenin ardından Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Vahide Kıyıcı ve öğrenciler, aileye çiçek verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.