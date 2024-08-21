15 Temmuz Şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun Annesi, Oğlunun Adının Verildiği Camide Görev Yapıyor

15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun annesi, darbe girişiminin ardından oğlunun adının verildiği caminin kubbesi altında Kur'an kursu hocalığı görevini gururla yapıyor.

Vinç operatörü Onur Ensar (27) ile kardeşi Emin Oğuz Ayanoğlu, 15 Temmuz akşamı Kısıklı'daki evlerine döndükleri sırada darbe girişimini haber alınca bir grup vatandaşla birlikte FETÖ'cü askerleri durdurmak için o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.

Köprüde gişelerin önünde darbecilerin açtığı ateş sonucunda yaralanan bir kızı kurtarmaya çalıştıkları sırada ağabey ile kardeşi vuruldu.

Ağır yaralanan Onur Ensar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şimdi 33 yaşında olan kardeşi Emin Oğuz ise gazilik mertebesine ulaştı.

Ayanoğlu ailesinin Kısıklı'da yaşadıkları evin hemen karşısında yer alan cami, darbe girişiminin ardından Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenerek 10 Temmuz 2020'de Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Camii adıyla yeniden ibadete açıldı.

Şehidin annesi Ferda Ayanoğlu da oğlunun adının verildiği camide Kur'an kursu hocası olarak göreve başladı.

"Sadece burada değil her nerede dua ediyorsam oğlum kalbimde"

Anne Ferda Ayanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah uyandığında oğlunun evde asılı fotoğrafını öpüp selamlaşarak güne başladığını, oğlunun adı verilen caminin tabelasının önünden de her zaman dua okuyarak geçtiğini söyledi.

Camide gününün büyük çoğunluğunu geçirdiği derslikleri gösteren anne Ayanoğlu, oğluna dair anılarını şu sözlerle anlattı:

"Oğlum gerçekten çok değerli bir çocuktu. Benim kızım yoktu, 3 tane erkek evladım vardı. O bir kız çocuğu kadar temizdi. Bir kız çocuğu evlat olarak anneyle ne kadar yakın olursa o kadar yakındı bana. Çok sosyal bir çocuktu. Herkesle ilişkisi vardı. Bir sıkıntısı olanın hemen yardımına koşardı. Birisi mesela şu sıkıntım var dese o kişinin o sıkıntısını gidermek için araştırır her şeyi yapardı."

Göğsünde Türk bayrağı rozeti taşıyan anne Ayanoğlu, oğlunun adını taşıyan camide görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok gurur verici, şeref verici bir durum. Oğlumla her zaman için gurur duydum. O bize bir şeref madalyası bıraktı, o şerefi ölene kadar taşıyacağız. Onun isminin verildiği caminin kubbesinin altında ders vermek bana gurur veriyor. Çok mutluyum. Sadece burada değil, her nerede dua ediyorsam oğlum kalbimde, aklımda. Zihnimden hiç silinmedi zaten." şeklinde konuştu.

Ayanoğlu, öğrencileri arasında komşularının da olduğunu belirterek, "Ders alan kişiler benden çok ilham aldıklarını söylüyorlar. Ders öğretme tekniğimin hoşlarına gittiğini, kolaylaştırdığımı söylüyorlar. Bunu gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Şehit annesiyle ders çalışmak gurur veriyor onlara da." ifadelerini kullandı.

"Burada tamamen Allah'ın emriyle meşgul oluyorsun"

Anne Ferda Ayanoğlu, darbe girişiminden önce söz konusu camide FETÖ'cü hainlerin toplandığı gerekçesiyle oğulları ve eşinin başka camiye gittiğini anlatarak, "Oğlum onları hiç sevmediği için, altlarında bir şey olduğunu hissettiği için sokağa çıkmış olmasından sonra buraya isminin verilmiş olması da büyük bir gurur." dedi.

Camide huzur bulduğunu kaydeden Ayanoğlu, "Evde ev işleriyle, burada tamamen Allah'ın emriyle meşgul oluyorsun. Buraya geldiğimde kafam daha dinç, huzurlu oluyor. Seve seve, koşa koşa geliyorum. İşimi severek yapıyorum ve emeğimin karşılığını gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

Ayanoğlu, darbe girişiminde biri gazi olan biri şehit düşen iki oğluyla o gece en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde görüştüklerini belirterek, "O günden bugüne ben artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum, hiçbir şey etkilemiyor beni." ifadelerini kullandı.