15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan Düzce'de anıldı
Güncel Haberler
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki mezarı başında anıldı. Şehitliğe karanfil bırakıldı ve dua edildi. Şehit Baysan'ın kabri ziyaret edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, memleketi Düzce'deki mezarı başında anıldı.
Darbe girişiminin 7. yılında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Daha sonra, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Baysan'ın Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi.
Törene, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Şehit babası Ramazan Baysan, bugün kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.