Son dakika gündem: 15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (26), memleketi Eskişehir'de mezarı başında anıldı. Vali Ayyıldız ile beraberindekiler, şehit Dalgıç'ın kabrine kırmızı gül bıraktı.

Eskişehir'in Çiftiler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Daha sonra Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Dalgıç, meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Dalgıç, burada darbecilerin açtığı ateş nedenle vurularak şehit oldu.

Saygı duruşu ile askerin saygı atışının ardından İl Müftü vekili Dilaver Şahin dualar okudu. Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, şehit annesi Asiye Dalgıç'ı evini de ziyaret etti.