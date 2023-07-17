15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar için Mevlid-i Şerif Okutuldu

Hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde şehit düşen Oğuzhan Yaşar için ailesi ve sevenleri tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Erzurum Valisi Okay Memiş, mevlide katılarak aileyle bir araya geldi ve şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti.

15 Temmuz'un Tabuta Sığmayan Şehidi Oğuzhan Yaşar için ailesi ve sevenleri tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hain FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde şehit düşen Yaşar'ın mevlidine katılıp ailesi ile bir araya gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızdayız. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi. Vali Memiş, Şehit Yaşar'ın kabrini de ziyaret ederek, dua etti. - ERZURUM