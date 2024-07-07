15 Temmuz Şehidi Volkan Canöz'ün Doğum Gününde Anması Yapıldı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan amatör futbolcu Volkan Canöz (28), doğum gününde annesi Sedef Canöz tarafından mezarı başında anıldı. Canöz, "Oğlum arkadaşlarını toparlamış, ayakkabısını giyerken, 'Anne merak etme geri geleceğim' dedi. Oğlum bana verdiği sözlerin hepsini tutardı ama o gece tutamadı. Sonra peşlerinden ben de çıktım sokağa. 'Bugün vatan, millet için birileri ölecekse ölecek' dedim. O anda benim oğlum zaten vurulmuş" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde darbecileri durdurmak için tankın üzerine çıkan amatör futbolcu Volkan Canöz, 3 kurşunla vurularak şehit oldu. Canöz, Karşıyaka Şehitliği'ne defnedildi. 5 Temmuz 1988 doğumlu olan Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz, darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü öncesi doğum gününde oğlunun mezarını ziyaret etti. Canöz, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de 3 okula ismi verilen oğlunun mezarında gözyaşı döktü. Sedef Canöz, oğlunun mükemmel bir evlat olduğunu belirterek, "Çok yürekli, çok yiğit bir çocuktu. Nazarım olacak, diye gözlerine bile bakamazdım. Rabbim benden daha çok sevmiş onu. Ben onu Rabbim'e emanet ettim. Allah ondan razı olsun. Ankara'da Şentepe Anadolu Lisesi'nde okudu, sonra okuduğu okula ismini verdiler. Volkan'ım çocukla çocuk olurdu, yaşlı ile yaşlı olurdu. Neşeli, mutlu, öyle güzel bir çocuktu. Hem huyu güzeldi hem kendi güzeldi" diye konuştu.

'BİRKAÇ ÇAPULCUYA MI BIRAKACAĞIZ' DEMİŞTİ

15 Temmuz akşamı darbe girişimini televizyondan öğrendiklerini söyleyen Sedef Canöz, "Dua ediyorduk; memleketimize, askerimize, polisimize bir şey olmasın, diye. İki oğlumun ikisi de dışarıdaydı, 'Eve gelin' diye telefon ettim. Volkan geldi, odasına gitti. Odasına gittiğinde üzerini değiştirmişti. Kardeşine o gece 'Gidelim' dedi. Kardeşi, 'Ağabey, ne olduğunu bilmiyoruz' dedi. O da 'Vatan elden gidiyor, birkaç çapulcuya mı bırakacağız?' dedi. O an biz 'Silahın mı var?' dedik; o da 'Taş da mı yok anne, ben taş ile o uçağı düşürürüm' dedi. Sonra arkadaşlarını toparlamış. Mahalledeki arkadaşlarına mesaj atmış, 'Vatan elden gidiyor' diye. Komşumuza, 'Teyze ben gidiyorum, geri dönmeyeceğim, hakkını helal et' demiş. Bana ayakkabısını giyerken, 'Anne merak etme geri geleceğim' dedi. Oğlum bana verdiği sözlerin hepsini tutardı. O gece tutamadı. Sonra onlar çıkınca 'Ben niye duruyorum?' dedim, peşlerinden ben de çıktım sokağa. Sonra oradakiler ortalığı karıştırmak için bir şeyler söylüyorlardı. Ben orada 'Bugün vatan, millet için birileri ölecekse ölecek' dedim. O anda benim oğlum zaten vurulmuş" ifadelerini kullandı.

'VOLKAN KENDİNİ VATANA, MİLLETE SİPER ETTİ'

Küçük oğlunun aracı park ettiği sırada ağabeyinin vurulduğundan habersiz olduğunu anlatan Sedef Canöz, "Küçük oğlum geldiğinde kanlar içinde görmüş ama ağabeyini tanıyamamış. Sonra polislere yardım etmek için içeri girmiş. Küçük oğlumu aramışlar, 'Dışarı gel, ağabeyin vuruldu' demişler. O da plastik mermi zannediyormuş. Hastaneye giderken kardeşinin elini sıkmış, sonrası da yok zaten. Genelkurmay'a gidiyorlarmış aslında ama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün orada, 'Yardım edin, burası çok kötü' demişler. Öyle olunca emniyete dönmüşler. Volkan orada tankın üzerine çıkmış. Ona ateş eden haini yere atmış. Arkadaşların bir tanesi de 'İn, ateş ediyorlar' demiş. O anda hain tankın içinden çıkıyor, sırtından, boynundan, üç yerinden vuruyor. Silahsız bir insanın neyinden korktun? Sana ne kadar bir korku verdi ki, oğluma 3 kurşun sıktın? Bir evlat çok zor yetişiyor, nasıl kıydın? O gece Volkan hem vatana hem millete hem askerimize hem polisimize kendini siper etti. 8 yıldır da ne yaşadığımı bir ben bilirim, bir Allah bilir. Bugün oğlumun doğum günü, bu saatlerde kucağıma vermişlerdi, benim çocuğumu. Affetmiyorum yapanları, onları Allah'a havale ediyorum" dedi.