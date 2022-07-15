15 Temmuz şehidi Muhammet Ambar kabri başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Muhammet Ambar için kabri başında anma etkinliği yapıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Muhammet Ambar için kabri başında anma etkinliği yapıldı. Bağcılar Belediyesince düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü" etkinlikleri kapsamında Ambar'ın Kirazlı Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi. Anma programına, Ambar'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ambar'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Su ve lokma ikram edilen programın ardından Bağcılar Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okundu. Etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz film gösterisinin yapılacağı Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek programdaki konuşması canlı verilecek. AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel Bağcılar Güncel Haberler

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