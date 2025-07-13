15 Temmuz şehidi Muhammed Aksu kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi Muhammed Aksu kabri başında anıldı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammed Aksu için anma programı düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammed Aksu için anma programı düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, Doyran Mahallesi'nde 15 Temmuz şehidi Muhammed Aksu'nun kabrini ziyaret ederek dualarla andıktan sonra, şehidin ailesini ziyaret etti.

Şehit Aksu için baba ocağında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, şehitleri unutmadıklarını belirterek, "Bu vatan için toprağa düşüp can veren tüm şehitlerimize rahmet diliyor uz. Onlara layık olacak gençler için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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