15 Temmuz Şehidi Ekizceli Anıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Medet Ekizceli'nin Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kabri başında anma programı düzenlendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Medet Ekizceli'nin Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kabri başında anma programı düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Kaymakam Emrah Özbek ile beraberindekiler, şehit Ekizceli'nin baba evinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.
Daha sonra şehidin kabrine gidilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Doğan - Güncel