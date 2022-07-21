15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan 2. sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar için mevlit okutuldu.

Mevlit programına, şehit Alemdar'ın ailesi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaş Can Kavak ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Alemdar ve tüm şehitler için dua edildi. Ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.