15 Temmuz Şehidi Halil Hamuryen mezarı başında anıldı

VAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, kabri başında dualarla anıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından protokol üyeleri tarafından şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Daha sonra protokol üyeleri şehidin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şehidin abilerine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti. Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, bugünün çok kıymetli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Bizim medarıiftiharımız, gururumuz özel harekat şehidimize Rabbim rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Bu vatan uğruna bir saniye beklemeksizin şehit olmuş. Ercişli olmaktan ve böyle yiğit bir evladın memleketinde çalışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü kutlu olsun. Rabbim bu vatana, bu millete tekrar 15 Temmuz gecesini yaşatmasın" dedi.

Çelebibağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında düzenlenen programa Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Başsavcı Vekili Doğan Uluçay, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.