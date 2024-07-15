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15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç, kabri başında anıldı

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'deki kabri başında anıldı. Törene şehidin annesi ve yakınları ile birlikte birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Törenin ardından şehit polisin ailesi ziyaret edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Törende, protokol üyeleri, şehidin mezarına kırmızı gül bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, duaların ardından sona erdi.

Katılımcılar daha sonra şehit polisin aynı mahallede bulunan ailesinin evini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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