15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı. Karabük Valiliğince Şehit Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Büşra Güneş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve protokol üyeleri, anne Nazife Efe ile şehidin mezarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehit ailesinin köydeki evini de ziyaret etti. Program kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okutuldu. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Güncel Haberler

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