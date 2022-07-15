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15 Temmuz kahramanları İstanbul Havalimanı'nda anıldı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
15 Temmuz kahramanları İstanbul Havalimanı'nda anıldı

İstanbul Havalimanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı direnişin ve mücadelenin anlatıldığı fotoğraf sergilerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı direnişin ve mücadelenin anlatıldığı fotoğraf sergilerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İGA'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerde, darbe girişimine karşı mücadele eden kahramanlar, şehitler ve gaziler anıldı.

İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'nde oluşturulan özel alanda "Türkiye Aşkına" temasıyla açılan fotoğraf sergisinde darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğraf yer aldı.

Darbecilere direnirken şehit olan vatandaşların 15 Temmuz gecesi kullandıkları eşyaların da bulunduğu sergi, 21 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan LED ekranlarda 15 Temmuz'da darbeye karşı direnişin ve mücadelenin anlatıldığı gösterimler de yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gelen yolcu katında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" isimli sergide de 15 Temmuz gecesi çekilen bazı fotoğraflar bulundu.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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