15 Temmuz kahramanı Elif Dağdelen otobüs kaptanı oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çardak Havalimanı'nda askeri aracın direksiyonuna geçip, anahtarını alarak, 580 komandonun Ankara'ya sevk edilmesini engelleyen Elif Dağdelen, şehirlerarası otobüs kaptanı oldu. Dağdelen, 2 yıldır otobüs kullandığını ve yolcuların kendisini görünce şaşırdığını söyledi.

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çardak Havalimanı'nda askeri aracın direksiyonuna geçip, anahtarını alarak, 580 komandonun Ankara'ya sevk edilmesini engelleyen Elif Dağdelen (45), şehirlerarası otobüs kaptanı oldu. Dağdelen, 2 yıldır otobüs kullandığını ve yolcuların kendisini görünce şaşırdığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi için Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personeli Çardak Havalimanı'nı kullanıp Ankara'ya götürmek istedi. Bölge halkı, askeri aracın önüne geçip, bu duruma izin vermedi. Askeri konvoyun geçişinde yolu kapatanlar arasında yer alan 2 çocuk annesi Elif Dağdelen, en öndeki komando birliğinin aracına bindi. Direksiyona geçip, aracı durdurduktan sonra anahtarını alan Dağdelen, bu sayede konvoyu durdurdu. O dönem Çardak ilçesinde yaşayan Dağdelen, darbe girişiminde gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanlarından oldu.