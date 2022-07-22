15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın adı memleketi Çorum'daki parka verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın adı memleketi Çorum'daki parka verildi.

Çorum Belediyesince Gülabibey Mahallesi'nde yapılan parkın açılış törenine katılan Aslan, konuşmasında, isminin parka verilmesinin FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Darbe girişiminin ardından gelişen süreçte ailesinden ve vatandaşlardan gördüğü destek için teşekkür eden Aslan, "Çorum Belediyesince yapılan parka ve bir caddeye adımın verilmesi, 6 yıl önce yaşanan bu mücadeleye desteğinizin büyük birer örneğidir. Bu mücadeledeki tüm gaziler ve şehit aileleri için gurur kaynağıdır. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehadete eren Çorum İmam Hatip Ortaokulu'ndan sınıf arkadaşım Erol Olçok ve evladını rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Parkta sevdiklerinizle keyifli ve huzurlu zamanlar geçirmenizi diliyorum." diye konuştu.

"Vatanın ve milletin hizmetindeyim"

TEM Daire Başkanlığı görevindeyken FETÖ'nün yapılanmasını ortaya koyan bir rapor hazırladığını ve rapor sayesinde FETÖ'nün "silahlı terör örgütü" olarak ilan edildiğini belirten Aslan, "Aynı dönemde PKK terör örgütüne de kayıplar verdirdik. Zaten birlikte hareket eden bu terör örgütleri şahsımı hedef haline getirdi. 15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasında müdahale ettiğim için Jandarma Genel Komutanlığı'nda infaz edilmek istendim. Büyük bir risk atlattım ama hamdolsun dimdik ayakta, karşınızda duruyorum. Vatanın ve milletin hizmetindeyim." ifadelerini kullandı.

Aslan, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Beni Jandarma Genel Komutanlığı'na götürüp gözlerimi bağladılar, ellerimi arkadan kelepçelediler. Korumam Hasan'a da aynı şeyi yaptılar. Özel Kalem Müdürü'ne, 'Biz yine görüşeceğiz, ayıp olmuyor mu?' dedim, "Lavaboya gideyim." dedim. 'Ben seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak.' dedi. Şimdi kendisi cezaevinde, 5-6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış."

"(Mavi Otobüs) Belgeseli hiç bilmeyen biri izlese bunları masum zannedecek"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da FETÖ'nün, vatan savunması için günlerce dağlarda mücadele eden özel harekat polislerinin üzerine tonlarca bomba atacak kadar vicdansız bir örgüt olduğunu söyledi.

Darbe davalarını takip ettiğini anlatan Kaya, "Onları orada dinleseniz hepsi birer masum, hepsini camiden alıp getirmişler, orada yargılıyorlar. Yaptıklarını asla kabul etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyenlerin olduğuna işaret eden Kaya, "Bu darbeye 'kontrollü darbe' demek, en hafif ifadeyle alçaklıktır, hadsizliktir. Bu darbeyi yapanlar başaramadı. Darbe yapmaya kalkanlara millet o sabah Anadolu ihtilali yaptı. İhtilali bu millet yaptı." diye konuştu.

Kaya, "Mavi Otobüs" belgeseliyle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Belgeseli hiç bilmeyen biri izlese bunları masum zannedecek. Turgut Aslan gibi kahramanların, o geceyi yaşayan binlerce kahramanın belgeselini çekmemiz gerekirken adamlar alçaklığın, terörizmin ve hainliğin videosunu çekip mağduriyet yaratıyorlar. Bizim de uyanık olmamız lazım. Hiçbirimizin gideceği bir vatan yok. Bu vatan sadece Tayyip Erdoğan'a ya da onun adamlarına lazım değil. Bu vatan hepimize lazım. 15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Turgut Aslan'ın vatanına, devletine, bayrağına, ezanına, Kur'an'a bağlı bir köylü çocuğu olduğunu anlattı.

Aslan'ın, haktan ve adaletten yana tavır aldığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Turgut ağabeyimiz terör örgütleriyle, PKK, DAEŞ gibi birçok terör örgütüyle mücadele etmiş. Sonra tarihin görmediği bir terör örgütü gelmiş. Tipi bizden, çipi dışarıdan, tipi bize benziyor, namaz kılıyormuş gibi görünüyor ama bu milletin değerlerini sömürerek milletin tankıyla, tüfeğiyle millete bomba yağdırıyor. Turgut Aslan ise buna 'Dur' demek için canını ortaya koyuyor. Bedelini ödeyenlerin bayrağının dalgalandığı bu mukaddes topraklarda bedel ödeyenlerden bir tanesidir Turgut Aslan ağabeyimiz."

Törende konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.