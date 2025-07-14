15 Temmuz Gazisi Turan Tekke, Darbe Gecesi Yaşadıklarını Anlattı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da sokağa çıkan ve kurşunla yaralanarak gazi olan Turan Tekke şimdi bir hastanede çalışıyor. Darbe gecesi yaşadıklarını anlatan Tekke, "Tam geçiş esnasında eğildiğim sırada sırtımdan vuruldum. Mermi sırtımdan omuriliğe 2 santim kala yerden girip diğer taraftan çıktı. Mermi giriş çıkışı oldu. Bir tane motorcu beni yaralı olarak görünce Altunizade'ye çıkardı. Doktorlar yetişemiyor. Sedyeler yok, insanlar yerlerde yatıyordu" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz Gazisi Turan Tekke, İstanbul'da sokağa çıkan binlerce kişiden biriydi. Turan Tekke, darbecilerin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda sırtından vuruldu. Şimdi bir hastanede çalışarak hayatını sürdüren Turan Tekke 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

'MERMİLER ETRAFIMIZDA UÇUŞUYORDU'

15 Temmuz Gazisi Turan Tekke, "İşten çıktım, saat 20.30, 21.00 civarı eve gittim. Normalde her akşam haberleri seyrederdim ama o akşam o anda haberleri açmamıştım. Akşam saat 21.30 gibi haberleri açtım. Arkadaşımı aradım. 'Abi haberlerde bir şeyler oluyor, bir bakar mısın' dedi. Haber kanalında köprünün kapatıldığını; askerlerin, tankların köprülere çıktığını söylüyordu. Gece saat 00.00, 00.30 civarı Cumhurbaşkanımızın halkı sokaklara davet ettiği zaman ben de kardeşlerimle istişare ettim. Arayıp, konuştuktan sonra arkadaşımla hep beraber karar verdik, çıkalım dedik. 4, 5 kişi toplandık. Önce arabayla Ümraniye'ye kadar geldik. Ümraniye'de çok yoğun insan kalabalığı olduğu için arabayı park edip yürüyerek Kısıklı'ya kadar çıktık. Orada beklemeye başladık. Sonra köprüden çatışma seslerinin geldiğini söylediler. Askerlerin insanlara ateş ettiklerini, çatışmaların olduğunu söylediler. Biz de kardeşimle köprüye gidelim diye düşündük. Bizi önce köprüye göndermek istemediler. Sağdan, soldan köprüye doğru gittik. Oradaki görevliler, yetkililer, polisler köprüye gitmeyin demişlerdi. Aralarından geçerek köprüye doğru yürüdük. Altunizade Köprüsü'nden karşıya geçiş yönüne doğru devam ettik. Avrupa yönüne doğru gidiyorduk. Orada karşıdan araç gelmediği için oralarda sadece insan kalabalığı vardı. İnsanlarla beraber tekbir getirerek gidiyoruz. Diğer sağ taraf Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş tarafında araç trafiği olduğu için o yoğun ateş esnasında ateş etmeye başladılar. Gece saat 02.00, 02.30 civarı. Biz de o ateşten kurtulmak için, mermiler çünkü etrafımızda uçuşuyordu. Mermilerin sağa sola çarptığını hissediyorduk. Yoğun ateş açıldığı esnada kendimizi mermilerden korumak için çünkü karşımız açık sadece insanlar var. Tam geçiş esnasında eğildiğim sırada sırtımdan vuruldum. Mermi sırtımdan omuriliğe 2 santimetre kala yerden girip diğer taraftan çıktı. Mermi giriş çıkışı oldu" dedi.

'İNSANLAR YERLERDE YATIYORDU'

Turan Tekke, "O sırada motorcular yaralıları taşıyorlardı. Bir tane motorcu beni yaralı olarak görünce Altunizade'ye çıkardı. Oradan da Haydarpaşa'ya geçtik. Haydarpaşa çok yoğundu. İnsanlar yerlerde, her yer kan revandı. Doktorlar yetişemiyor. Sedyeler yok, insanlar yerlerde yatıyordu. Benim durumum biraz daha hafif olduğu için 'başka bir yere gidelim' dedik ve Kadıköy'de özel bir hastaneye gittik. Şuan da sağlık durumumda bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

'O GECE KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN ÇIKTIK'

O gece ülkenin bir kurtuluş savaşı verdiğini ifade eden Tekke, "Gerçekten o gece Kurtuluş Savaşı'ndan çıktık. Bizim için ülkemiz bir Kurtuluş Savaşı'ndan nasıl kurtulduysa, o gece de o öyle oldu. Benim için öyle oldu. Ben öyle düşüncelerdeydim. O gece ülkemiz tekrar bir Kurtuluş Savaşı verdi. Gazilik güzel bir duygu. Allah'ıma hamdolsun. İnsan şehit olmak için yaşar. Ülkesi, vatanı ve bayrağı için şehit olmak ister. Biz şehit olamadık ama yaralandık gazi olduk. Gazilik de şehitlik kadar bir mertebe. Allah o günleri tekrar yaşatmasın. Ülkemiz gerçekten o gece büyük bir felaketten kurtuldu. Tekrar olursa ne olur? Bu sefer daha güçlü bir şekilde daha yoğun bir şekilde çıkarız" ifadelerini kulandı.