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15 Temmuz Gazisi Selahittin Dalkılıç Trabzon'da Toprağa Verildi

15 Temmuz Gazisi Selahittin Dalkılıç Trabzon'da Toprağa Verildi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında yaralanan 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Trabzon'da düzenlenen törenle defnedildi.

Trabzon'da rahatsızlığı nedeniyle vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çıkan olaylarda açılan ateş sonucu yaralanan Selahittin Dalkılıç (71), rahatsızlığı sebebiyle Trabzon'da hayatını kaybetti.

Dalkılıç için Araklı ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile vatandaşlar katıldı.

Dalkılıç'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahallede toprağa verildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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