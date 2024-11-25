15 Temmuz Gazisi Selahittin Dalkılıç Trabzon'da Toprağa Verildi

Trabzon'da rahatsızlığı nedeniyle vefat eden 15 Temmuz gazisi Selahittin Dalkılıç'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çıkan olaylarda açılan ateş sonucu yaralanan Selahittin Dalkılıç (71), rahatsızlığı sebebiyle Trabzon'da hayatını kaybetti.

Dalkılıç için Araklı ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile vatandaşlar katıldı.

Dalkılıç'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahallede toprağa verildi.