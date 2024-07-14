15 Temmuz Gazisi Enes Gün: 'Şehit olmak için yola çıkmıştık'

15 Temmuz Gazisi Enes Gün: "Şehit olmak için yola çıkmıştık"

MALATYA - Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki kalkışması sırasında FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan Enes Gün, kalkışmadan haberdar olmalarının ardından şehit olmak için sokağa çıktıklarını söyledi.

Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki kalkışması sırasında FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan Enes Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası şehit olmak için sokağa çıktığını daha sonra ise vurulduğu 2. Ordu Komutanlığı Karargahı önüne gittiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın ziyaretinde konuşan 15 Temmuz Gazisi Enes Gün, vücudunda mermi ve şarapnel izlerinin hala durduğunu ifade ederek, kamyon üzerine vurulduğunu zorlu bir hastane süreci de sonrasında sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

"Milletin gücünün üstünde bir güç yoktur"

15 Temmuz hain kalkışmasının bastırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin gücünün üstünde başka bir güç yoktur sözleri ile halka "sokağa çıkın" çağrısı yapmasının önemine vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin gücünün üstünde başka bir güç yoktur sözleri ile halkımızı sokaklara çıkması noktasındaki çağrısı ve milletimizin imanlı duruşu çok kıymetli önemliydi. O gece ülkemizin bölünmesi, parçalanmasını hedef edinmişlere verilecek cevaplar verildi "diye konuştu

15 Temmuz hain kalkışmasının milli ve yerli bir savunma sanayinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, Yüzde 100 Milli Savunma Sanayi vizyonuna ulaşma yolundaki gayret ve çalışmaların ise süreceğini söyledi.