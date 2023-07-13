15 Temmuz Gazisi Adviye Gül İsmailoğlu: "7 yıl boyunca 15 Temmuz'un unutulmaması için elimden geleni yaptım"

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde sol omzundan vurularak gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu, darbenin 7. yıl dönümünde o anları anlattı. 21 yaşındaki Adviye Gül İsmailoğlu, "7 yıl boyunca ben 15 Temmuz'un unutulmaması için elimden geleni yaptım" dedi.

Adviye Gül İsmailoğlu 14 yaşındayken hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesinde, aile yakınlarıyla birlikte gittiği Saraçhane'de darbecilerin silahından çıkan kurşunun sol koluna isabet etmesiyle gazi olmuştu. Hastaneye kaldırıldıktan sonra 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan İsmailoğlu, hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde o gece yaşadıklarını anlattı.

"Korkup geri çekilmedik"

Darbecilerin insanları ayaklarından vurmaya başladıklarını anlatan İsmailoğlu, "İnsanları korkutmak için bir barikat oluşturmuşlardı. O barikatı aşmaya çalışan insanları vurmaya başladılar. Gaziler ve şehitler yanımızdan geçmeye başladı. Bizim sayımız azalmadı, korkup geri çekilmedik, kimse kaçmadı. Tam tersine onların üstüne daha güçlü gitmeye başladık. Bizim korkmadığımızı anlayınca bu defa insanları öldürmek üzere ateş etmeye başladılar. Ben o gece anladım onların bizim askerimiz olamayacağını. Tabiri caizse o mermiler yağmur gibi üstümüze yağıyordu. Bu defa insanları öldürmek için başlarından, kalplerinden vurmaya başlamışlardı" dedi.

"Sırtımda 15 santimetrelik bir yara açtı"

Kendisine isabet eden kurşunun sırtında 15 santimetrelik yara açtığını söyleyen İsmailoğlu, "Bizde mermilerin yoğun geldiği esnada yere çöküyorduk. Annem, ablam ve babam yanımdaydılar. Hep birlikte çöküyorduk, ilk fırsatta tekrar ayağa kalkıp üstlerine gidiyorduk. Yerde olduğumuz esnada benim arkama bacağından vurulan bir yaralı düştü, sesini duydum. Refleks olarak ayağa kalkıp yardım etmek istedim. O sırada bende sırtımda bir acı hissettim. ve sırtımdan vurulduğumu düşündüm. Plastik mermi olduğunu düşündüm. G3 mermisi sırtımdan girmiş. Kürek kemiğimin ucunu parçalamış ve sırtımdan 15 santimetrelik bir yara açtı. Merminin özelliği buymuş" şeklinde konuştu.

"Hiç tanımadığımız iki insan bizi arabasına aldı"

O gece kendilerine hiç tanımadıkları bir insanın yardım ettiğini söyleyen İsmailoğlu, "Her yerde yaralılar, şehitler vardı. Yerdeki yaralıları tedavi etmeye çalışıyorlardı. Beni de bir bekleme koltuğuna yatırdılar. Sonra durumumun ciddi olduğunu anlayınca bana orada müdahale edemeyeceklerini söylediler. Hiç tanımadığımız iki insan bizi arabasına aldı. Hiçbir kaygısı ve düşüncesi olmadan bizim adımızı, dinimizi, kimliğimizi sormadan arabasına alıp hastaneye yetiştirmeye çalıştı. O gecenin en güzel yönü buydu" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'un unutulmaması için elimden geleni yaptım"

15 Temmuz'un unutulmaması için elinden geleni yaptığını söyleyen genç kız, "Kimse kimseye kim olduğunu sormadan yardım ediyordu. Üzerinden geçen yedi yıl bana 15 Temmuz'u unutturmadı. Tam tersine yedi yıl boyunca ben 15 Temmuz'un unutulmaması için elimden geleni yaptım. Şehit olmayı çok isterdim. Gazilik nasip oldu. Buna da çok şükür. Ben o gün şehit olmadıysam eğer bir sebebi olmalı diye düşündüm. O gece yaşadıklarımı insanlara anlatarak başladım. Çünkü 15 Temmuz unutulmamalı ne kadar yılda geçse o gece bir tarih yazıldı. Biz vatandaş olarak bir tarih yazdık. O gecenin unutulmaması gerekiyor" cümlelerini kullandı.