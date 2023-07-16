15 Temmuz Gazileri: '15 Temmuz 1 gecelik Çanakkale'ydi'

15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu ve Bilal Davut Hasetçi, 15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı. Şekercioğlu, o gece milletin zafer gecesi olduğunu belirterek, FETÖ'cü hainlere sahip çıkanların şehit ailelerine ve gazilere bakmasını istedi. Hasetçi ise vatan için canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

15 Temmuz Gazisi Şekercioğlu: "15 Temmuz 1 gecelik Çanakkale'ydi"

15 Temmuz Gazisi Hasetçi: "Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun"

KAYSERİ - 15 Temmuz Gazisi Orçun Şekercioğlu Kayseri'de katıldığı programda hain darbe gecesinde yaşadıklarını anlatarak; "Hala FETÖ'cü hainlerin affedilmesi için perde önünde, arkasında ifadelerde bulunan, ne kadar FETÖ'cü hainlere sahip çıkan ve bunların affedilmesi için mücadele eden varsa dönsünler aziz şehitlerimizin ailelerine baksınlar. O gece vurulmasa da sokağa çıkan herkes gazidir. 15 Temmuz gecesi; 1 gecelik Çanakkale'ydi. Bir dakika sonra önündekinin vurulduğunu görüp koşan milletin zafer gecesidir 15 Temmuz gecesi" dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programa katılan ve hain darbe girişiminde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vücuduna aldığı 2 kurşunla yaralanarak gazi olan Orçun Şekercioğlu; o gece yaşananları anlattı. Çanakkale ruhunu 15 Temmuz gecesi anladığını aktaran Şekercioğlu; "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kurşun yiyerek 15 ay tedavi görmüş ve Rabbime hamt olsun ki ayağa kalkmış bir kardeşinizim. 15 Temmuz gecesiyle ilgili 7 yıldır çok şey yazıldı, konuşuldu. Ama 15 Temmuz gecesi yaşamını kaybetmiş olan aziz şehitlerimizin aileleri hala mezarlıklarda yaşamaya devam ediyor. Kimi gazilerimiz hala tedavilerine devam ediyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'un anlamlı anma gününde hala FETÖ'cü hainlerin affedilmesi için perde önünde, arkasında ifadelerde bulunan, ne kadar FETÖ'cü hainlere sahip çıkan ve bunların affedilmesi için mücadele eden varsa dönsünler aziz şehitlerimizin ailelerine baksınlar. Hala bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren gazilerimize baksınlar. O gece vurulmamış olsa da gece geç saatlerden itibaren sabah namazına kadar sokağa çıkıp vatanını müdafaa eden, 'bayrak yere düşmesin' diye mücadele eden, 'milli iradeye kimse ipotek koyamaz' diyen aziz milletimizin her bir ferdi gazidir, kahramandır. O gece sokağa çıkan herkes gazidir. 15 Temmuz gecesi; 1 gecelik Çanakkale'ydi. O gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformalarını üstüne giymiş olan FETÖ'cü hainlerin üstlerine koştuğumuzda uzun namlulu silahla vurularak yere düştüğümde benim ve etrafımdaki insanların yere düştüğünü gören arkasındaki bir yığın kahraman tereddüt etmeden, biraz sonra vurulacağını bile bile arkamızdan darbeci hainlerin üzerine hücum etmeye devam ettiler. Çanakkale ruhunu orada anladım. Bir dakika sonra önündekinin vurulduğunu görüp koşan milletin zafer gecesidir 15 Temmuz gecesi" dedi.

"Bin canım olsa son damlasına kadar vatanım için feda ederim"

TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde açılan ateş sonucu yaralanan ve gazi olan Kayserili Bilal Davut Hasetçi ise; "Çalışma arkadaşlarımızla beraber iman dolu göğsümüzü siper ettik, tüm milletimizin desteğiyle hainlerin amaçlarına ulaşmasını engelledik elhamdülillah. Unutmadık, unutturmayacağız. Bin canım olsa yine son damlasına kadar vatanım için feda ederim. Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.