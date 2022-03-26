15 Temmuz Federasyonu Mersin İl Başkanlığı binası açıldı - Haberler

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15 Temmuz Federasyonu Mersin İl Başkanlığı binası açıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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15 Temmuz Federasyonu Mersin İl Başkanlığı binası açıldı

15 Temmuz Federasyonu Mersin İl Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

MERSİN (AA) - 15 Temmuz Federasyonu Mersin İl Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve Mersin İl Başkanı Ergün Yanık katıldı.

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Şahin, yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit olanları rahmetle gazileri de saygı ve minnete andıklarını söyledi.

Federasyon olarak çıktıkları yolda tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Şahin, " Bizlerin bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu dünyada, asla gözümüzü makamlara dikmedik. Birlikte biz olmayı becerebildik. Bizlerde bu şuur olduğu sürece her zaman en ileriye gideceğimizden şüphemiz yoktur." dedi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Darbe Girişimi, Emre Şahin, 15 Temmuz, Mersin, Güncel, Haberler

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