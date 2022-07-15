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15 Temmuz etkinlikleri törenlerle başladı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki şehitliklerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma törenleri yapıldı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki şehitliklerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma törenleri yapıldı.

Konya Valiliğince düzenlenen program, protokol üyelerinin Konya Şehitliği'ni ziyaretiyle başladı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehitlik ziyaretine, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikler, Sultan Selim Camisi'nde yapılan Mevlid-i Şerif Programı ile devam etti.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

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