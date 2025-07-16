15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında Voleybol Turnuvası Sona Erdi

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Aydın'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü voleybol turnuvası tamamlandı. Kadınlarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, erkeklerde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 8 erkek ve 2 kadın takımı katıldı.

Kadınlar kategorisinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Aydın Adliyesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü takımı galip ayrıldı.

Erkekler kategorisinde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, İl Sağlık Müdürlüğü turnuvayı ikinci, İl Emniyet Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

Törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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