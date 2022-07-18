15 Temmuz Derneğinden şehitlik unvanı verilen erin kabrine ziyaret

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Dündar Ziya Gültekin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından öldürülen ve ailesinin başlattığı hukuki süreç sonunda geçen yıl şehitlik unvanı verilen er Kurtuluş Kaya'nın Çankırı'daki kabrini ziyaret etti.

Çankırı merkeze bağlı Germece köyünde yaşayan ve dört çocuğundan Kurtuluş Kaya'yı İstanbul'da vatani görevini yaptığı sırada terhisine 11 gün kala FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kaybeden Kadriye Kaya'yı dernek üyeleriyle ziyaret eden Gültekin, anne Kaya'ya üzerinde Türk bayrağı ve madalya bulunan plaket takdim etti.

Daha sonra şehit Kurtuluş Kaya'nın kabrini ziyaret eden Gültekin ile dernek üyeleri, Kaya'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Dündar Ziya Gültekin, AA muhabirine, Kurtuluş Kaya'nın ailesinin oğullarının şehit sayılması için başlattığı hukuki sürecin geçen yıl sonuçlandığını belirtti.

Er Kurtuluş Kaya'ya şehitlik unvanının verildiğine işaret eden Gültekin, "Belki biraz uzun bir süreç oldu ama Kurtuluş Kaya artık 252'nci şehit olarak 15 Temmuz şehitleri arasında yer alıyor bundan sonrası için. Tabii şehitlerimizin aileleri önce Allah'a, sonra bu vatana ve millete ve derneğimize emanet. Kurtuluş Kaya ve ailesi bundan sonra inşallah bizim derneğimizle beraber. Onlarla beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Darbecilerce şehit edilen Kurtuluş Kaya'nın iki önemli mesaj verdiğini dile getiren Gültekin, şöyle devam etti:

"Bu mesajlardan birisi 20 yaşında bir erin o gece darbeci hain komutanının sivil halka ateş etmesi konusunda ona baskı yapmasına rağmen silahı yere fırlatıp 'ben sivil halka ateş etmem' deyip arka taraflara doğru geçmesi. Bu o yaştaki birisinden, aslında toplum olarak bizim o gece köprüdeki tüm erlerimizden beklediğimiz bir hareketti. Kurtuluş Kaya bunu gösterdi. İkinci, bence verdiği en önemli mesaj da bizim o gece köprüye çıkan erleri, askerleri veya darbeye bir şekilde bulaşmış, sokağa çıkmış silahlı kuvvetlere mensup kişileri toptan bir yargılama yapmadığımızın da çok önemli bir göstergesi. Belki biraz geç oldu ama adaletin yerini bulması ve o gece köprüde olan bir er kardeşimizin komutanı tarafından vurulduğu için şehitlik mertebesine ulaşması, bu iki mesaj bence çok önemli."

Şehit Kurtuluş Kaya'nın annesi Kadriye Kaya da oğluna şehitlik unvanı verilmesi için 2016 yılında hukuki süreci başlattıklarını, bir süre önce kaybettiği eşi Satılmış Kaya'nın oğluna bu unvanı verildiğini gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Anne Kaya, "Ölmeden bir hafta öncesinde İstanbul'da görüşmüştük oğlumla, bir daha da görüşemedik. Terhisine 11 gün vardı. Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Eşim de evlat acısına dayanamadı, bu yıl 31 Mart'ta vefat etti." dedi.

Kurtuluş Kaya'nın ablası Müjgan Özler de uzun uğraşlar sonucunda kardeşine şehitlik verilmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.