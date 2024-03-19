15 Temmuz Derneği Şehit Yakınlarına ve Gazilere İftar Veriyor

15 Temmuz Derneği, şehit yakınlarına, gazilere ve iftar saatinde yolda olan vatandaşlara her gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iftar veriyor.

Dernek, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önüne kurulan çadırda şehit yakınlarını, gazileri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görev yapan polis memurlarını, sağlık personellerini ve iftar saatlerinde metrobüste veya yolda olan vatandaşları ağırlıyor.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bir destanın yazıldığı bu mekanın milletin ve devletin geleceğine yönelik hayatlarını seve seve feda eden kahramanların yeri olduğunu söyledi.

15 Temmuz Derneği olarak gerek bu mekanda gerek İstanbul'un başka bölgelerinde ve Türkiye'deki diğer illerde yaşayan şehit aileleri ve gazilerini ziyaret etmek suretiyle onlara teşekkür borcunu ifa ettiklerini belirten Turunç, "Önümüzdeki günlerde yine birçok ile giderek oradaki şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz, gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Orada da iftarlar vermek suretiyle oradaki ailelerle bir araya geleceğiz." diye konuştu.

"Önemli olan buranın ruhunu hatırlayarak yaşatmak"

Turunç, ilk defa bir ramazanda burada çadır kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kapalı salonlarda şu ana kadar iftarlar organize edip, şehit aileleri ve gazilerimizin davet edildiği iftar programları vardı. İlk kez burada, buranın manasına ve ruhuna uygun olarak iftar veriyoruz. Çünkü burada çok şehit verdik, gazi verdik. Buranın adı sonradan Şehitler Köprüsü oldu. Burada şimdilik 150 kişilik iftar çadırımız var, her gün 150 kişiye iftar veriyoruz. Gerek ailelerimiz, gazilerimiz, gerekirse burayı yakın oturan dostlarımız, komşularımız ve buradan geçen insanlar geliyorlar. Önemli olan buranın ruhunu şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlayarak yaşatmak. Bu vermiş olduğumuz yemek miktarından ziyade buradaki birlikteliğimiz gelen insanların o günü hatırlayarak ve geçmişe yönelik hesabı olanlara da bu toprakların, bu mekanların koruyucusuyuz deme anlamı taşıyor. Bu da yüzyıllarca ve binlerce yıl burada aynı anlayış milletimiz tarafından sürdürülecek."

Verilen iftarın ramazanın sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Turunç, "Biz kıymetli ailelerimizi beklediğimiz gibi milletimizi de bekliyoruz. Çadırımız küçük olabilir ama gönlümüz çok zengin, gönlümüz büyük. Biz milletimizin duasını aldığımızı düşünüyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak biz de milletimiz için ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İftara katılan 15 Temmuz şehidi Murat Akdemir'in annesi Nevra Akdemir de "Güzel bir organizasyon olmuş, onu tekrar yad ettim, tekrar hatırladım. Değişik duygular içerisinde güzel bir iftar geçirdik. Vatandaşların da gelmesi çok güzel olmuş. Camiden ezan okunduğu zaman herkes gelebilir, biraz önce burada hep beraber iftar yaptık çok keyifliydi." dedi.

"İftara gelenler dualarımızı alsınlar"

İstanbul'da Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü askerlerin kurşunlarıyla şehit düşen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş ise "Benim buraya ilk gelişim, çok güzel olmuş. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Burası bizim evimiz, burası bizim yurdumuz, burası bizim vatanımız. Biz herkesi bekliyoruz, bütün Türk milleti, buraya yakın herkes gelsin. Burada dualarımızı alsınlar." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde bir oğlu şehit bir oğlu da gazi olan baba İhsan Ayanoğlu da "Şehit ailelerimiz, yolda kalan vatandaşlar burada iftarlarını açıyorlar. Buraya seve seve geldim, ilk defa burada iftar açtım. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. 15 Temmuz'da bir can, bir kan verdik, elhamdülillah dimdik ayaktayız. Bu ülkenin bekası için her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılan ateş sonucu yaralanan gaziler İlhami Çil ve Ahmet Alkılıç da kendilerinin burada gazi olmaları nedeniyle verilen iftarın ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.