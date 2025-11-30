Haberler

15 Temmuz Derneği, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Merroune'nin Fas'taki kabrini ziyaret etti

Güncelleme:
15 Temmuz Derneği temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Jadoid Merroune'nin Fas'taki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ve darbecilere karşı dururken şehit olan Faslı Jadoid Merroune'nin, ülkesinde bulunan kabri ve ailesi ziyaret edildi.

Dernek temsilcileri şehidin ailesine, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve vatandaşlarının selamları iletti.

Ziyaret ile Türkiye'nin şehitlerine duyduğu vefa ve kadirşinaslık bilinci, bir kez daha güçlü bir şekilde ifade edildi.

Türkiye'nin tüm şehit ailelerine olduğu gibi Jadoid Merroune'nin ailesine yönelik gönül bağını da pekiştiren ziyarette, 15 Temmuz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi milletimiz, vatanına, istiklaline ve kendi iradesine canı pahasına sahip çıkarken, dünyanın dört bir yanında mazlumlar, gönül coğrafyamızdaki dost halklar ve kardeş ülkeler de bu direnişe dualarıyla eşlik etmiştir. O gece Türkiye'de yazılan destan yalnızca bir milletin mücadelesi değil, adalet, özgürlük ve onur için ayağa kalkan bütün insanlığın ortak vicdanının bir yansıması olmuştur. Şehidimiz Jadoid Merroune'nin tereddütsüz şekilde ortaya koyduğu fedakarlık, Türkiye'nin umut veren duruşunun ve mazlumların sığındığı bir güven adası olduğunun en güçlü sembollerinden biridir. Onun cesareti, 15 Temmuz'da sergilenen milli direnişin sınırlarımızı aşarak gönüller birliğine dönüştüğünü göstermiş, Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşları için değil, haksızlığa uğrayan tüm coğrafyalar için bir umut ışığı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
