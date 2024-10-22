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15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği: "15 Temmuz, asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır"

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Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, FETÖ'nün hain darbe girişimi 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını belirtti.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, FETÖ'nün hain darbe girişimi 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını belirtti.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inançlarının bir kez daha pekiştiğini ifade etti.

Elebaşları ölse dahi terör örgütü FETÖ mensuplarının hesap vermek zorunda olduğunu vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşı Gülen ve örgütü 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmeye çalıştıkları hain darbe girişimiyle, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmiş, ülkemizi ortadan kaldırmak için alçakça bir planı devreye sokmuşlardır. Bu girişimde yüzlerce vatan evladı şehit düşmüş, binlercesi yaralanmış, ancak aziz milletimizin cesareti ve kahramanlığı ile hain plan bozguna uğratılmıştır. Tarihin en karanlık ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz, asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır.

Teröristbaşı Gülen'in ölümü, işlediği suçların ve vatanımıza karşı işlediği ihanetlerin sorumluluğundan kaçabileceği anlamına gelmemektedir. Bu hain yapı, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemi nezdinde tüm mensuplarıyla birlikte hesap vermek zorundadır."

"Üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Güner, 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği olarak, FETÖ ile mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ve hain yapının köklerini kurutmak için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti.

Teröristbaşı Gülen'in ölümünün bu hain yapının son bulması için yeterli olmadığını bildiklerini vurgulayan Güner, "Devletimizin ve milletimizin geleceğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bizler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinde olduğu gibi birinci vazifemizin Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu biliyor ve bu şiarla hareket ediyoruz. Son olarak FETÖ ya da benzer örgütlerle mücadelemizin devam edeceğini tekraren ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

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