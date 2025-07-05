15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Yola Çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz'da yola çıkacağını bildirerek, "Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerinde vatandaşla buluşacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin bir kez daha raylara ineceğini kaydetti.

Tren setinin, milletin destansı direnişini ve demokrasiye sahip çıkma iradesini anmak ve anlatmak için hazırlandığına dikkati çeken Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'nin Ankara'dan 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edeceğini belirtti.

Uraloğlu, 409 yolcu kapasitesine sahip trenin, geçtiği her istasyonu ve her şehri selamlayacağını bildirerek, "'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla hazırlanan tren seti, 30 Eylül'e kadar seferde kalacak. Toplamda 68 gün boyunca günde birkaç sefer yapacak tren, 100 binden fazla yolcu taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek"

Trenin, Ankara-İstanbul-Ankara, Ankara-Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir-Ankara, Konya-İstanbul-Konya, Eskişehir-İstanbul-Eskişehir, Ankara-Karaman-Ankara hatlarında hizmet vereceğine işaret eden Uraloğlu, "Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerinde vatandaşla buluşacak." ifadesini kullandı.