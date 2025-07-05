15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 14 Temmuz'da Hareket Ediyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 14 Temmuz'da Hareket Ediyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak için hazırlanan trenin 14 Temmuz'da Ankara'dan hareket edeceğini açıkladı. Tren, toplamda 68 gün boyunca seferde kalacak ve 90 bin kilometre yol kat edecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin 14 Temmuz'da Ankara'dan hareket edeceğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni'nin bir kez daha raylara ineceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Milletimizin destansı direnişini ve demokrasiye sahip çıkma iradesini anmak ve anlatmak için hazırladığımız bu tren geçtiği her istasyonu ve her şehri selamlayacak" dedi.

'30 EYLÜL'E KADAR SEFERDE KALACAK'

Bakan Uraloğlu, trenin Ankara'dan 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edeceğini belirterek, "Zaferin Adı Türkiye temasıyla hazırlanan yüksek hızlı tren seti, 30 Eylül 2025 tarihine kadar seferde kalacak. Toplamda 68 gün boyunca günde birkaç sefer yapacak tren, 100 binden fazla yolcu taşıyacak" açıklamasında bulundu.

'90 BİN KİLOMETRE YOL KATEDECEK'

409 yolcu kapasitesine sahip trenin, Ankara-İstanbul-Ankara, Ankara-Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir-Ankara, Konya-İstanbul-Konya, Eskişehir-İstanbul-Eskişehir, Ankara-Karaman-Ankara hatlarında hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, "Trenimiz bu süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol katedecek ve Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerinde vatandaşla buluşacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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