15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü video mapping gösterimi (2)
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi'nde video mapping gösterimi yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Haydarpaşa ve Atatürk Kültür Merkezi binaları ile Galata Kulesi'nde video mapping gösterimi yapıldı.
AA / Güncel