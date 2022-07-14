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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

AA - Ramazan Kaplan - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz mesajında, hiç kimsenin vatanın bütünlüğünün ve milletin birliğinin bozulmasına dair kötü emellerine asla kavuşamayacağını kaydetti.

15 Temmuz ihaneti karşısında tüm farklılıkları bir tarafa bırakıp, meydanlara koşarak canlarını feda etmeye hazır olan bu milletin, artık geleceğe baktığını aktaran Yılmaz, 15 Temmuz'un unutulmaması, unutturulmaması gereken tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Akmurat da demokrasi tarihine vurulmak istenen darbenin, milletin üstün iradesiyle demokrasi zaferine dönüştüğünü aktararak, "15 Temmuz gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ramazan Kaplan - Güncel

Sami Yılmaz Demokrasi Güncel Haberler

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