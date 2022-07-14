15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında demokrasiye ve milli iradeye yönelik düzenlenen hain kalkışmanın arkasındaki FETÖ'yü lanetlediğini belirtti.

Darbe girişimine karşı ortak bir direniş sergilendiğini altını çizen Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor.

Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin büyük bir destan yazdığını belirtti.

Türkiye'ye karşı yapılan kirli hesapların milletin azim ve fedakarlığı sayesinde altüst olduğunu anımsatan Tekin, şunları kaydetti:

"Söz konusu vatan olunca siyaset teferruat olur. O gece alanlarda sadece bir veya iki partiye mensup insanlar yoktu. Her siyasi partiden, her ideolojiden insanı görmek mümkündü. AK Partili ile CHP'li, MHP'li ile Saadet Partili yan yana tankların önüne çıktılar ve bu girişime karşı göğüslerine gere gere mücadele ettiler.

15 Temmuz'u gerçek manada anlamak için 15 Temmuz'dan ders çıkarmak gerekli. Almamız gereken ders şudur. Eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız, kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kurmamız lazım. Hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmeliyiz."