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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

AA - Özgün Tiran - Güncel
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiler, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece tüm dünyanın Türk milletinin birlik ve beraberliğini gördüğünü belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında, milletçe tek yürek olup eşi benzeri olmayan kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunun yaşandığını ifade eden Çiler, şunları kaydetti:

"Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yılı. Milletçe tek yürek olup eşi benzeri olmayan kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak etmekteyiz.

Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, milyonlarca kardeşimizin duası ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha kavuşmuştur. Milletimiz kani pahasına da olsa bu devletin, bu ülkenin de tek sahibinin kendisi olduğunu ve hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha yurdunu alçaklara çiğnetmeyerek şehitlik mertebesine ulaşan Aziz Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza, vatan uğruna her şeyini feda etmeye hazır milletimize ve kahraman Kırklareli halkına şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

AA / Özgün Tiran - Güncel

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