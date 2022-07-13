15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında, Türk milletinin canını siper ederek vatanını savunduğunu belirtti.

Türk milletinin milli mücadele döneminde olduğu gibi demokrasiden, egemenliğinden, özgürlüğünden ve cumhuriyetin kazanımlarından asla ve asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirten Gürkan, hain darbe girişiminin yüce Türk milletinin cesareti sayesinde sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyetinin devletiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu ifade eden Gürkan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasimize kasteden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyenlere karşı; milletimiz yaşlısıyla genciyle tek yürek oldu. Tanklara, uçaklara, silahlara karşı canını siper etti. Türk milleti, her durum ve şartta hainlerin karşısında yer alacağını; demokrasiden, egemenliğinden, özgürlüğünden ve cumhuriyetin kazanımlarından asla ve asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyetin temelleri sağlamdır.

Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde, ülkemizin demokrasisine, özgürlüğüne ve istikrarına kast etmiş hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle ve lanetle kınıyorum. Bu hain girişimin milletimizin direncine ve destan yazmasına dönüşmesini sağlayan kahramanlarımızın başında gelen şehit Astsubay Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Demokrasi Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title