15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde FETÖ ile mücadele çağrısı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ ile mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, 15 Temmuz'un kahraman milletin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği vurgulandı. Milletin dinine ve vatanına olan bağlılığının asla kopmayacağı ifade edilerek, tüm terör örgütlerine ve hamilerine karşı milli birlik ve beraberlik içinde durulacağı belirtildi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, örgüt yok oluncaya kadar FETÖ ile mücadelenin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'un kahraman milletin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği sayesinde tarihe geçmiş istiklal destanı olduğu kaydedildi.

Darbe girişiminin yaşandığı gecenin Türkiye'nin, milli dayanışma ve cesaretle ortaya koyduğu bir beka mücadelesi olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"15 Temmuz zaferimizin ölümsüz kahramanları olan 252 şehidimizi minnetle anıyor, gazilerimize takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Millet ve devlet kahramanlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Milletimize, dinimize ve devletimize kasteden FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. Bu millet güçlüdür, bu devlet kudretlidir. 15 Temmuz destanı, bu gerçeğin somut bir ifadesidir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye teşebbüs eden, TBMM'yi, camileri, devlet dairelerini ve sivilleri bombalayan, halkın üzerine ateş açan, gözü dönmüş FETÖ terör örgütüne karşı mücadele örgüt yok oluncaya kadar sürdürülmelidir."

Açıklamada, milletin dinine ve vatanına olan bağlılığının asla kopmayacağı dile getirilerek, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine ve hamilerine milli birlik ve beraberlik içinde karşı durulacağı vurgulandı.

"Tüm kurum ve kuruluşları milli iradeyi korumak, darbelere birlik içinde karşı durmak için bir araya gelme" çağırısı yapılan açıklamada, vakfın gönüllü kuruluşlarla birlikte 15 Temmuz'u unutturmadan, millet ve vatan sevgisinin her kalbe hakim olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceği kaydedildi.