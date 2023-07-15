15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ayasofya'da Şehitler İçin Dua Edildi

İstanbul Valiliği ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen '252 Hatim' programında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 252 şehit anıldı. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua ettiği programa birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Ayrıca, Fatih Camisi, Yeni Cami ve Eyüpsultan Camisi'nde de hatim programları düzenlendi ve tüm camilerde şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.