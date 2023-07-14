15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajları

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kütükcü ve Kartaloğlu, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişi vurgulayarak, şehitleri ve gazileri anma ve darbe girişimini lanetleme mesajları paylaştı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milleti için bir milat olduğunun altını çizdi.

Organize sanayi bölgesi (OSB) camiası olarak ortaya koydukları üretim azmiyle, Türkiye'nin kazanımlarına kastedenlere en büyük cevabı verdiklerini belirten Kütükcü, "15 Temmuz'da canını siper eden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin 7'nci yılı olduğunu hatırlatan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Asla unutmayacağımız o karanlık gecede, milletimiz sarsılmaz bir iradeyle geleceğine sahip çıkmış, tarihte gösterdiği şanlı direnişlere bir yenisini daha ekleyerek vatanına olan sonsuz bağlılığını, bağımsızlık ve özgürlük sevdasını dünyaya adeta haykırmıştır. Bizler nesilden nesillere aktarılacak bu kahramanlık hikayelerini asla unutmayacağız. Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak, aziz şehitlerimizin bize emaneti olan ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak için durmaksızın çalışarak, üreterek, ihracat yaparak hainlere en güçlü cevabı verdik."

Kütükcü, son 7 yılda Türkiye'de 98 yeni OSB daha kurulduğuna dikkati çekerek, "Böylece ülkemizdeki OSB sayısı 391'e ulaştı. Yine son 7 yılda organize sanayi bölgelerimizde 10 binin üzerinde yeni fabrika kuruldu. OSB'lerdeki istihdamımızı ise son 7 yılda yaklaşık 890 bin kişi artırarak 2,5 milyon hedefimize ulaştık. Önümüzdeki dönemlerde, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü başarı hikayeleri yazmaya, şehitlerimizin bize emaneti olan Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, ülkesine, Cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıkmıştır"

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da Türkiye darbe girişimini yaşamış ve o gece ülkesine, Cumhuriyete ve demokrasiye kararlılıkla sahip çıkmıştır. Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edildi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz."