Kahramankazan Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ziyaret edildi. Anma etkinliğine ilçe protokolü, gazi ve şehit yakınları katıldı. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazan Şehitliği ziyaret edildi.

Asri mezarlıktaki taziyeevi bahçesinde gerçekleştirilen anma etkinliğine, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır'ın dua etmesinin ardından şehitliğe geçildi. Ziyaretçiler burada şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Şehitlikteki törenin ardından ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.