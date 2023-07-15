15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz mücadelesinin kahramanlarının hikayeleri anlatıldı. Bakırköy ve Taksim Meydanı'nda kurulan ekranlarda video gösterimi ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ve turistler etkinlikleri ilgiyle takip etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, kentin birçok noktasında kurulan ekranlarda, 15 Temmuz mücadelesinin kahramanlarının hikayeleri vatandaşlara anlatıldı.

"Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temasıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Bakırköy Özgürlük Meydanı'na kurulan LED kulelerden, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin video gösterimi yapıldı. Meydanda ayrıca 15 Temmuz'la ilgili özel görüntülerin yer aldığı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Meydanı kullanan vatandaşlar, sergiyi gezip, video gösterimini izlerken, bazıları da etkinliği LED kule karşısında hazırlanan oturma gruplarından takip etti.

"Onlara demokrasi adına borcumuz var"

Etkinliğe katılan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, ilçelerinde ve Türkiye'nin her bölgesinde, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

15 Temmuz şehitlerine borçlu olduklarını belirten Ganiç, "Onlara demokrasi adına borcumuz var. Onları unutmadan, sürekli anma konusunda irademiz var. O gün yaralanan her bir canımıza da ayrıca sağlıklı ömürler diliyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliği takip eden vatandaşlardan İbrahim Aydınoğlu ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Hazırlanan videolarda, vatan ve demokrasi için canlarını veren insanların görüntülerinin yer aldığını aktaran Aydınoğlu, "Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de teşekkür ediyor, sağlıklı ömür diliyorum. Türkiye'de artık darbeler tarihe karışmıştır, ama bu olanları asla unutmamamız lazım." diye konuştu.

Taksim'de deneyim alanı kuruldu

Taksim Meydanı'na kurulan 360 derece deneyim alanında, 3 boyutlu ekranlarda, 15 Temmuz kahramanlarının mücadelesi anlatıldı.

Üsküdar'da ise LED kulelerde video gösterimi yapıldı. Ekranda ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki mücadeleye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Gösterimleri, vatandaşların yanı sıra turistler de takip etti. Bazı vatandaşlar, gösterilen videoyu ve fotoğrafları telefonlarıyla kaydederken, kimilerinin de duygulandığı görüldü.