Adana, Mersin ve Hatay'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda şehitler anıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve çeşitli gösteriler yapıldı. Ayrıca Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde saat 00.13'te sela okundu.

Adana, Mersin ve Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, hain darbe girişimini hatırlatarak şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Aladağ ilçesi Millet Bahçesi'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Mersin

Mersin'in Tarsus, Silifke, Gülnar ve Çamlıyayla ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Tarsus ilçesi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa da vatandaşlar, Türk bayraklarıyla katıldı.

Program, mehter takımının gösterisi ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin görüntülerin izlenmesiyle devam etti.

Gülnar ilçesinde de kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız konuşmasında, "Milletin silahlarını millete doğrultan alçaklar tokadı yine milletimizden yemiştir.15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli bir direniş örneğidir." dedi.

Çamlıyayla ilçesinde de düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı dinlendi.

Silifke ilçesi Anıt Meydanı'nda düzenlenen programa da vatandaşlar, Türk bayraklarıyla katıldı.

Konuşmaların ardından program, anma etkinlikleriyle sona erdi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlikleri düzenlendi.

İskenderun sahilinde başlayan yürüyüşe Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayraklarıyla Caddesi'nden İsmet İnönü Caddesi'nden Millet Parkı'na kadar kortej oluşturdu.

Millet Parkı'nda düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla başladı.

Kaymakam Demiryürek, programda, 15 Temmuz'da hainlere karşı kahramanca mücadelede hakikate koşan şehitleri rahmetle andığını, gazilik şerefine nail olanlara minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi.

Dörtyol ilçesinde de de kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi.

Anma programı mehter takımının gösterisiyle devam etti.

Erzin ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi, şehitler anısına dua edildi.

Program halk oyunları gösterisi, şiir ve müzik dinletisi ile sona erdi.???????

Adana, Mersin ve Hatay'daki tüm camilerde saat 00.13'te sela okundu.